Казанская ветеринарная академия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана еще один вуз ввел обязательную вакцинацию студентов и сотрудников от коронавируса. Речь идет о Казанской государственной академии ветеринарной медицины.

Студенты должны сделать прививки от COVID-19 до 25 августа, сотрудники — до 16 сентября, следует из указа ректора вуза Рустама Равилова. Тех, кто не предъявит сертификат о вакцинации, в здание академии планируют не пускать.

Также в связи с ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в вузе временно запретили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, сообщает «Коммерсант». Неисполнение этого приказа грозит гражданам от 15 до 40 тыс. рублей штрафа, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Об обязательной вакцинации сотрудников в конце июля объявили в КНИТУ-КАИ. Они должны получить две дозы препарата от коронавируса до 25 августа.

В начале прошлого месяца обязательную вакцинацию для сотрудников и студентов ввели в КФУ. Привиться от COVID-19 обязали сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ).

Татьяна Демина