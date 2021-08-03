В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1942 и 1951 года рождения, мужчина 1947 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.



Всего по состоянию на 3 августа в республике зарегистрировано 623 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, за весь период пандемии в Татарстане подтвердился 24 081 случай заражения коронавирусом. Вылечились 21 339 человек.

Татьяна Демина