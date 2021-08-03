Новости общества

20:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека

19:36, 03.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1942 и 1951 года рождения, мужчина 1947 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего по состоянию на 3 августа в республике зарегистрировано 623 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, за весь период пандемии в Татарстане подтвердился 24 081 случай заражения коронавирусом. Вылечились 21 339 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:04
    Сколько умерло от рака?
    От инсульта?
    От инфаркта?
    Почему не говорим?
    Ответить
  • Анонимно 20:05
    От коронавируса не умирают.
    Умирают от осложнений, вызванных вирусом.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также