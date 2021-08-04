Эпидемиолог оценил данные о заболеваемости COVID-19 среди привитых российскими вакцинами

Фото: Максим Платонов (архив)

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков оценил данные центра «Вектор» о том, что доля заболевших СOVID-19 после прививки российскими вакцинами «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак» не превышает 1%. По его мнению, их можно считать убедительным доводом в пользу вакцинации.



«Показатель заболеваемости в 1% говорит о том, что вакцинация оказалась крайне эффективной даже без достижения высокого процента привитых от населения», — заявил Шунков.

По словам эпидемиолога, если бы число иммунных, в которое вошли переболевшие коронавирусом и вакцинированные, был ближе к 90%, то инфицированных было бы еще меньше, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в центре «Вектор» сообщили, что коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных. Речь идет о лицах, заболевших COVID-19 спустя 21 день после получения второй дозы препарата.

Через 3 недели после вакцинации «Спутником V» коронавирусом заразились 0,66% привитых. Спустя это же время после введения в организм «КовиВака» инфекцию обнаружили у 0,27% вакцинированных.

Татьяна Демина