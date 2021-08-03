Проценко заявил, что вакцинация помогает блокировать распространение мутаций коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцинация помогает блокировать распространение мутаций коронавируса. Об этом сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов», — рассказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он также объяснил, почему люди по-разному переносят прививку от коронавируса. По его словам, все зависит от особенностей организма.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Их разработчики заверяют, что они эффективны против коронавируса и его штаммов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с СOVID-19, которых госпитализировали в больницы, не были привиты. «Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — заключил он.

Татьяна Демина