В детском лагере в Башкирии произошла вспышка COVID-19

В детском оздоровительном лагере в Башкирии у 6 детей и 5 взрослых диагностировали COVID-19. Прокуратура республики начала проверку по данному факту.

COVID-19 подтвердился у детей и сотрудников лагеря 1 августа. Всего в ДОЛ имени Н. Гастелло отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника.

Детей и работников, у которых выявили коронавирус и которые находились с ними в непосредственном контакте, незамедлительно вывезли с территории учреждения. Им назначено необходимое лечение, на территории лагеря провели дезинфекцию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят причины и условия произошедшего, дадут оценку полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Татарстане, по состоянию на 25 июня, персонал загородных лагерей был вакцинирован от коронавируса на 38%. Заболевших среди работников и детей не выявили.