В Татарстане провели более 3,1 млн исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане проведено уже 3 132 363 исследования на коронавирус. Из них 7 813 тестирований осуществили в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

На сегодняшний день в республике исследования на COVID-19 проводятся в 21 лаборатории, 14 их которых государственные. Татарстанцы могут сдать тест на коронавирус в шести частных медорганизациях.

Также работает одна лаборатория медико-санитарной части Управления ФСИН по Татарстану. Она обслуживает лиц и сотрудников закрытых коллективов.

По последним данным, за весь период пандемии в Татарстане подтвердился 24 081 случай заражения коронавирусом. Вылечились 21 339 человек. Умерли от COVID-19 уже 623 пациента.

Татьяна Демина