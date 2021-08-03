В Казани ищут волонтеров для доставки лекарств больным коронавирусом

Фото: мэрия Казани

В Казани ищут волонтеров, которые доставляли бы лекарства больным коронавирусной инфекцией. Сейчас в оказании помощи по всему городу задействовано около 150 человек.

Один из штабов для оказания помощи располагается на базе подросткового клуба «Кояш нуры». Каждый день пять волонтеров выполняют до 45 заявок, они разносят лекарственные препараты жителям территории от Вишневки до Самосырово.

Фото: мэрия Казани

«У большинства из тех, кому мы доставляем препараты, нет ни знакомых, ни родственников, которые могли бы пойти в аптеку и забрать их», — приводит слова руководителя подросткового клуба «Кояш нуры» Гузель Садыховой пресс-служба мэрии Казани.

Желающие стать волонтерами могут обратиться в аккаунт Комитета по делам детей и молодежи в социальных сетях или позвонить по телефону: +7(843)237-51-51.

Фото: мэрия Казани

Напомним, что сегодня в Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 49 человек.

Ольга Плешкова