Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, которых госпитализировали в медучреждения, не были привиты. Об этом сообщает ТАСС.
«Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — сказал он.
Также Мурашко отметил, что пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки, так как сейчас тяжелые осложнения развиваются к пятому дню.
В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 5 604 человека. Всего в республике вакцинировались от COVID-19 836 828 человек. 620 445 татарстанцев получили второй компонент вакцины, сообщили в Минздраве РТ.
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