Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, которых госпитализировали в медучреждения, не были привиты. Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Также Мурашко отметил, что пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки, так как сейчас тяжелые осложнения развиваются к пятому дню.

В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 5 604 человека. Всего в республике вакцинировались от COVID-19 836 828 человек. 620 445 татарстанцев получили второй компонент вакцины, сообщили в Минздраве РТ.

Алексей Нечаев