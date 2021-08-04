Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Несмотря на накаленность ситуации, Попова отметила, что в стране наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, «и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса».

По ее словам, дельта-штамм составил 68,8% заражений коронавирусом среди всех выявленных случаев. Это самый большой показатель за весь период наблюдений.

Из общего количества получивших дозу вакцины от COVID-19 заболевает 2,5%, а из получивших две дозы препарата, 0,7-0,8%, подчеркнула она в интервью «Комсомольской правде».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди российских регионов.

Маргарита Головатенко