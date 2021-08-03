Коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной», «Спутником V» и «КовиВаком» заразились менее 1% привитых

Фото: Максим Платонов (архив)

Коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных. Речь идет о лицах, заболевших COVID-19 спустя 21 день после получения второй дозы препарата, уточнили в центре «Вектор».

Через три недели после вакцинации «Спутником V» коронавирусом заразились 0,66% привитых. Спустя это же время после введения в организм «КовиВака» инфекцию обнаружили у 0,27% вакцинированных, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные центра «Вектор».

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Их разработчики заверяют, что они эффективны против коронавируса и его штаммов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в медучреждения, не были привиты. «Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», — заключил он.

Татьяна Демина