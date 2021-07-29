Главное о коронавирусе на 29 июля: ДУМ РФ оценит вакцины, смертность в мире выросла на 21%

Отстранение за невакцинацию на КАМАЗе

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. Пока ее состояние остается тяжелым, но уже есть улучшения.

ПАО «КАМАЗ» ограничил доступ сторонних посетителей. Теперь попасть на предприятие можно, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку, удостоверяющую высокий титр антител. Новое ограничение распространяется на делегации, контрагентов и сотрудников, которые возвращаются на работу после длительного перерыва.



Фото kamaz.ru

Литейный, прессово-рамный и автомобильный завод, а также проектно-строительный департамент ПАО «КАМАЗ» отстранят от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Эти подразделения ранее получили постановление главного санитарного врача автограда о двукратной стопроцентной вакцинации работников. Сотрудников отстранят от работы, если они не сделали прививку (хотя и не имеют медотвода) без сохранения зарплаты на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до устранения обстоятельств, явившихся основанием для недопуска на рабочее место.

В Татарстане темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составил 0,21%. Это один из самых низких показателей в России. Лидером по наименьшему суточному темпу прироста стала Москва — 0,16%. В республике Алтай и Кировской области этот показатель составил 0,24%, следует из данных оперштаба.

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 8 742 человека. Всего на сегодняшний день провакцинировано 792 427 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 564 879 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались трое мужчин 1941, 1950 и 1955 годов рождения, две женщины 1932 года рождения.

Удалена почти тысяча поддельных сайтов о вакцинации



За последние сутки в России проведено более 535 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 225 080 человек.



Выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе. На этом основании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила его из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.

Фото: dumrt.ru

На KazanSummit 2021 первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что российскими вакцинами от коронавируса, в том числе «Спутником V», активно интересуются многие исламские страны мира. Этому поспособствовало признание их халяльности. По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с государственными ведомствами многих арабских стран, готовых применять для вакцинации своего населения российские препараты от коронавируса, получившие богословское заключение — фетву Совета улемов ДУМ РФ о их канонической дозволенности.



Духовное управление мусульман России планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от COVID-19. В ближайшее время появятся отдельные заключения по каждой российской вакцине.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней.

Попова сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян. Вакцину «КовиВак» получили около 300 тысяч человек.





Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, действующий в республике в связи с распространением коронавируса. Согласно новой редакции документа, отменяется требование о посещении заведений общепита, театров, кинозалов, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов, санаторно-курортных организаций, а также заселении в студенческие общежития, совершении междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде «Орлан» только при наличии справки (сертификата) о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования.

В российском сегменте интернета заблокировали и удалили около 1 тыс. ресурсов, на которых предлагали поддельные сертификаты о прививке от коронавируса. С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — семь, в апреле — пять, в марте — один. В эту статистику включены также страницы в социальных сетях. В ведомстве напомнили, что максимальное наказание за распространение фейков — штраф в 2 млн руб. или пятилетнее тюремное заключение, если нарушение привело к смерти человека.

47% москвичей в целом положительно оценивают идею обязательных QR-кодов, 28% нейтрально, 25% отрицательно. 61% ожидают возвращения обязательных QR-кодов в столице. Большинство из них полагает, что это может произойти в сентябре, когда закончится пора отпусков и каникул. Сделать как минимум одну прививку успели 46%, планируют привиться 31%, не собираются еще 23%.

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился в Минздрав России и Росздравнадзор с просьбой предоставить данные о формировании иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной» и о ее эффективности. По словам депутата, на фоне других применяемых вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» «вызывает нарекания и вопросы, как у россиян, так и среди представителей научного сообщества». Он утверждает, что «ключевым вопросом к данной вакцине является то, что в целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной эффективности и являются по сути экспериментальным медицинским препаратом, который требует существенно более строгого доказывания эффективности в борьбе с инфекцией».

В Краснодарском крае запретили проводить и посещать массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. Новые ограничения введены из-за роста числа зараженных коронавирусом. Режим повышенной готовности из-за пандемии действует в Краснодарском крае с марта прошлого года, власти продлили его до 1 октября. Жители и те, кто приезжает в регион, должны носить маски в местах массовых скоплениях людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Также на Кубани ужесточили требования для туристов при заселении в отели и гостиницы. С 1 июля разместиться в них можно при наличии одного из документов: отрицательного результата ПЦР-теста, сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Нулевая смертность в Швеции

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 195 972 235 человек, 4 187 446 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 672 822). На второй строчке — Индия (31 528 114), на третьей — Бразилия (19 797 086), на четвертой — Франция (6 116 853), на пятой — Россия (6 116 249, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (611 801). За ними следуют Бразилия (553 179), Индия (422 662), Мексика (239 616), Перу (196 138) и Россия (153 620).

Заражаемость коронавирусом выросла в мире за минувшую неделю на 8%, а смертность — на 21%. За неделю было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения и более 69 тыс. летальных исходов. Особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Ошибки, допущенные при организации кампании по вакцинации населения Болгарии от COVID-19, привели к смерти около 10 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров. По его словам, страна, организуя прививочную кампанию, не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями, что привело к гибели такого большого количества человек. Он отметил, что Болгария допустила и ошибку при заказе «антиковидных» вакцин, отдав предпочтение британско-шведской компании AstraZeneca. Препаратов AstraZeneca было закуплено больше в ущерб трем другим одобренным Евросоюзом вакцинам Pfizer, Moderna и Janssen. Из-за задержки поставок до конца февраля Болгария привила лишь около 200 тысяч человек.



В США предположили, что данные о случаях COVID-19 в стране ниже реальных. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорит о том, что действительное количество заражений коронавирусом в США, вероятно, на 60% превосходит официальную статистику.

Власти Нью-Йорка с пятницы планируют выплачивать по смертность выро100 долларов (около 7,3 тыс. рублей) каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. По данным, опубликованным в соцсети администрацией города, в Нью-Йорке первую дозу препарата получили 4 997 253 человека, обе дозы — 4 471 845, одноразовую дозу — 432 999.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что

Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Он предупредил, что Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Беспокойство вызывает то, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Он предупредил, что Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Беспокойство вызывает то, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли. Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса — с 14 июля там не зарегистрировали ни одного летального исхода от COVID-19. В сутки коронавирус подтверждается у 400—600 жителей Швеции. Всего с начала пандемии там зарегистрировали более миллиона случаев заражения COVID-19. Умерли от инфекции 14,6 тыс. человек. По последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса в Швеции прошла примерно половина населения. На это ушло более 10 млн доз вакцин.

В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что рост заболеваемости COVID-19 в Японии никак не связан с проводимой в Токио Олимпиадой.

Компании Facebook и Google обязали своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19 до возвращения с удаленной работы в офисы. Требование пока распространяется только на американские подразделения. Гендиректор Google Сундара Пичаи уточнила, что обязательную вакцинацию от коронавируса в будущем должны будут пройти и сотрудники офисов компании в других странах. Прививаться они будут в соответствии с местными законами.

Маргарита Головатенко