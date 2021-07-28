ДУМ РФ: арабские страны заинтересовались халяльными российскими вакцинами от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Российскими вакцинами от коронавируса, в том числе «Спутником V», активно интересуются многие исламские страны мира. Этому поспособствовало признание их халяльности, сообщил на KazanSummit 2021 первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с государственными ведомствами многих арабских стран, готовых применять для вакцинации своего населения российские препараты от коронавируса, получившие богословское заключение — фетву Совета улемов ДУМ РФ о их канонической дозволенности.

По словам Аббясова, оно послужило дополнительным аргументом в пользу вакцинации для мусульман в России и за ее пределами, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце января Духовное управление мусульман РТ обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

В марте этого года Совет улемов России утвердил богословское заключение (фетву) по халяльности вакцины от коронавируса «Спутник V». О процессе признания препарата соответствующим канонам ислама рассказывал муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов.

Татьяна Демина