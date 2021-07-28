Менеджер МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. Ее слова приводит РБК.

— Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика, — сказала Богушевская, добавив, что не знает, как артистка коммуницирует с врачами.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник представитель певицы рассказала журналистам, что медики на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Иногда она находится в сознании, иногда ее погружают в сон.

