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Менеджер МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы

22:58, 28.07.2021
Менеджер МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы
Фото: vk.com/maksimofficial

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. Ее слова приводит РБК.

— Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика, — сказала Богушевская, добавив, что не знает, как артистка коммуницирует с врачами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник представитель певицы рассказала журналистам, что медики на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Иногда она находится в сознании, иногда ее погружают в сон.

ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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