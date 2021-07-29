Cпецдокладчик ООН назвал страну, которая может стать суперраспространителем COVID-19

Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

— Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны, — предупредил он.

Фото: pxhere.com

Точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Беспокойство вызывает то, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли, пишет The Guardian.

Согласно последним данным, в Мьянме выявили за весь период 279 тыс. случаев коронавируса, умерли 7 845 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала об особенностях «дельта»-штамма COVID-19. При заражении этим вариантом инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней. Эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США высказывались о том, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить «дельта»-штамм.

