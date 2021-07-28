В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От инфекции скончались трое мужчин 1941, 1950 и 1955 годов рождения, две женщины 1932 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 607 случаев смерти от коронавируса.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Общее число заболевших достигло 23 771.