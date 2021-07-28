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ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире выросла на 21% за неделю

11:15, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире выросла на 21% за неделю
Фото: Максим Платонов

Заражаемость коронавирусом выросла в мире за минувшую неделю на 8%, а смертность — на 21%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За неделю было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения и более 69 тыс. летальных исходов. Особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

«Если эти тенденции сохранятся, ожидается, что совокупное число случаев, зарегистрированных во всем мире, может превысить 200 миллионов в следующие две недели», — говорится в сообщении.

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Алексей Нечаев
Общество
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