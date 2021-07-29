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ВОЗ: выявленный в России штамм COVID-19 не представляет опасности

02:27, 29.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: выявленный в России штамм COVID-19 не представляет опасности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе. На этом основании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила его из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.

Фото: mos.ru

Штамм АТ.1, обнаружили в России в январе 2021 года, пишет ТАСС. Внесли его в список ВОЗ 9 июля.

Однако уже 27-го числа «российский» вариант убрали из перечня штаммов, которые требуют особого внимания. Среди вариантов, за которыми следят специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

ОбществоМедицина
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