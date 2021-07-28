В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 792 427 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 8 742 человека. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Всего на сегодняшний день провакцинировано 792 427 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 564 879 жителей республики.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек. Из них один случай завозной, 46 — контактные. 24 пациента госпитализировано, остальные лечатся дома.

Алексей Нечаев