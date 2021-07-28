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Четыре подразделения «КАМАЗа» перестанут допускать к работе непривитых сотрудников

12:24, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Четыре подразделения «КАМАЗа» перестанут допускать к работе непривитых сотрудников
Фото: Максим Платонов (архив)

Литейный, прессово-рамный и автомобильный завод, а также проектно-строительный департамент ПАО «КАМАЗ» отрастранят от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Эти подразделения ранее получили постановление главного санитарного врача автограда о двукратной стопроцентной вакцинации работников.

Сотрудников отстранят от работы, если они не сделали прививку (хотя и не имеют медотвода) без сохранения зарплаты на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до устранения обстоятельств, явившихся основанием для недопуска на рабочее место.

Попасть на работу без вакцинации от COVID-19 смогут лишь несовершеннолетние, сотрудники подразделений «КАМАза», переболевшие шесть месяцев назад, работники с медицинскими противопоказаниями к прививке, которые необходимо подтвердить справкой.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, первый компонент вакцины от коронавируса получили 19 003 сотрудника предприятия, второй — 11 330, сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, «КАМАЗ» также ограничил доступ некоторых сторонних посетителей. Теперь попасть на предприятие можно, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку, удостоверяющую высокий титр антител.

Татьяна Демина
БизнесТранспортОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:51
    Принуждать людей к вакцинации-это преступление. Руководство ПАО "КАМАЗ" пошло на поводу преступников,прямо нарушающих конституционные права граждан и принятые на себя Россией международные обязательства. Рано или поздно это позорное решение приведёт к краху весь КАМАЗ. Ибо народ никогда не простит это преступление.
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  • Анонимно 13:25
    Президент сказал, что вакцинация добровольная. Никто не имеет права принуждать, а также отстранять от работы. Это уже классовая сегрегация и фашизм.
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