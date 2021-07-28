Четыре подразделения «КАМАЗа» перестанут допускать к работе непривитых сотрудников

Фото: Максим Платонов (архив)

Литейный, прессово-рамный и автомобильный завод, а также проектно-строительный департамент ПАО «КАМАЗ» отрастранят от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Эти подразделения ранее получили постановление главного санитарного врача автограда о двукратной стопроцентной вакцинации работников.

Сотрудников отстранят от работы, если они не сделали прививку (хотя и не имеют медотвода) без сохранения зарплаты на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до устранения обстоятельств, явившихся основанием для недопуска на рабочее место.

Попасть на работу без вакцинации от COVID-19 смогут лишь несовершеннолетние, сотрудники подразделений «КАМАза», переболевшие шесть месяцев назад, работники с медицинскими противопоказаниями к прививке, которые необходимо подтвердить справкой.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, первый компонент вакцины от коронавируса получили 19 003 сотрудника предприятия, второй — 11 330, сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, «КАМАЗ» также ограничил доступ некоторых сторонних посетителей. Теперь попасть на предприятие можно, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку, удостоверяющую высокий титр антител.

Татьяна Демина