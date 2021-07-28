В Башкирии разрешили допуск в учреждения культуры без справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, действующий в республике в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы региона.

«Согласно новой редакции документа, отменяется требование о посещении заведений общепита, театров, кинозалов, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов, санаторно-курортных организаций, а также заселении в студенческие общежития, совершении междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде «Орлан» только при наличии справки (сертификата) о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования», — говорится в сообщении.

При этом требование к сертификату о прививке, медотводу или отрицательному результату ПЦР-теста на COVID-19 действует при посещении музеев, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.



Недавно представители фитнес-индустрии и организаций общепита обращались к руководству республики с просьбой пересмотреть ограничительные меры, которые должны были вступить в силу с 26 июля.



Алексей Нечаев