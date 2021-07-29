Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Компании Facebook и Google обязали своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19 до возвращения с удаленной работы в офисы. Требование пока распространяется только на американские подразделения.

Гендиректор Google Сундара Пичаи уточнила, что обязательную вакцинацию от коронавируса в будущем должны будут пройти и сотрудники офисов компании в других странах. Прививаться они будут в соответствии с местными законами.

Facebook тем временем прорабатывает вопрос возвращения к работе в офисах тех, кто не может вакцинироваться из-за медицинских противопоказания или по другим причинам, пишет «Коммерсант».

Netflix обязал сделать прививку актеров и работников съемочных площадок. Исключение — лица, имеющие медотвод, или те, кто не может вакцинироваться по религиозным причинам. Прививку могут не делать также участники уже находящихся в производстве проектов компании.

Напомним, власти Нью-Йорка с пятницы планируют выплачивать по $100 долларов (около 7,3 тыс. рублей) каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. По последним данным, в городе первую дозу препарата получили 4 997 253 человека, обе дозы — 4 471 845, одноразовую дозу — 432 999.



Татьяна Демина