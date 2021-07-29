В Минздраве Болгарии признали гибель 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации

Ошибки, допущенные при организации кампании по вакцинации населения Болгарии от COVID-19, привели к смерти около 10 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров.



По его словам, страна, организуя прививочную кампанию, не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями, что привело к гибели такого большого количества человек. «Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал министр.

Он отметил, что Болгария допустила и ошибку при заказе «антиковидных» вакцин, отдав предпочтение британско-шведской компании AstraZeneca. Препаратов AstraZeneca было закуплено больше в ущерб трем другим одобренным Евросоюзом вакцинам Pfizer, Moderna и Janssen. Из-за задержки поставок до конца февраля Болгария привила лишь около 200 тысяч человек, сообщает ТАСС.

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Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса — с 14 июля там не зарегистрировали ни одного летального исхода от COVID-19. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Власти Нью-Йорка с пятницы планируют выплачивать по $100 долларов (около 7,3 тыс. рублей) каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.

Маргарита Головатенко