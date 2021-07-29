Власти Нью-Йорка планируют платить по $100 сделавшим прививку от COVID-19

Власти Нью-Йорка с пятницы планируют выплачивать по $100 долларов (около 7,3 тыс. рублей) каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в Twitter мэрии.

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре — и получите 100 долларов. Все просто», — говорится в сообщении.

По данным, опубликованным в соцсети администрацией города, в Нью-Йорке первую дозу препарата получили 4 997 253 человека, обе дозы — 4 471 845, одноразовую дозу — 432 999.

Фото: pxhere.com

В США прививки от коронавируса делают препаратами Moderna и Pfizer, а также одноразовым препаратом Johnson & Johnson.

В Нью-Йорке зарегистрировали 970 тыс. случаев COVID-19 с начала пандемии. Умерли свыше 33 тысяч человек.

В начале июня президент США Джо Байден поддержал программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, по которой предусматривается поощрение привившихся американцев. Среди бонусов: бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.



Президент России Владимир Путин допустил систему поощрения за вакцинацию по аналогии с США: «Найдем пиво с колбасой, это можно сделать».

Татьяна Леухина