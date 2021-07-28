Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса — с 14 июля там не зарегистрировали ни одного летального исхода от COVID-19. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

В сутки коронавирус подтверждается у 400—600 жителей Швеции. Всего с начала пандемии там зарегистрировали более миллиона случаев заражения COVID-19. Умерли от инфекции 14,6 тыс. человек.

По последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса в Швеции прошла примерно половина населения. На это ушло более 10 млн доз вакцин, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

До 31 августа в Швеции запрещен въезд из стран ЕС и Европейской экономической зоны, за исключением Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии. Посетить страну могут и те, кто предъявит сертификат о вакцинации, справку об отрицательном результате теста на COVID-19 или о наличии антител.

По данным ВОЗ, смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла на 21%. Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 28 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина