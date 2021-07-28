В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «дельта»-штамма COVID-19

При заражении штаммом коронавируса «дельта» инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для нового штамма, относительно уже нового штамма «дельта», который в Индии был описан и очень быстро распространился по миру, у него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке», - приводит «РИА Новости» ее слова. Дельта-штамм заражает быстрее.



Ранее эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США высказались о том, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить дельта-штамм.



На прошлой неделе замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что в Татарстане выявили 32 заболевших «британским» штаммом COVID-19 и 49 заболевших «индийским» штаммом.



Татьяна Леухина