ДУМ России проверит вакцины от коронавируса на халяльность

Духовное управление мусульман России планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от COVID-19. Об этом заявил член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

Он пообещал, что в ближайшее время появятся отдельные заключения по каждой российской вакцине, приводит «РИА Новости» его слова.

— Если раньше никто не мог думать, что у нас в России хорошую халяльную продукцию производят, то сегодня мы уже вышли на рынок, наши компании занимаются продажей продуктов питания с нашим логотипом халяль, — сказал Аббясов, добавив, что решения ДУМ РФ по вопросам вакцинации признаются и за рубежом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения. Позже руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин подтвердил, что в составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов.



В марте Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман России утвердил проект фетвы (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами вакцины «Спутник V». В июне Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России выдал сертификат «Халяль» российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Также Совет улемов ДУМ России утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется.



Татьяна Леухина