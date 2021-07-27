Главное к утру: отказы в финоперациях по Finiko, пятая золотая медаль России на Олимпиаде в Токио
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 27 июля:
- Пловец Евгений Рылов принес России пятую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио. Россия не получала медалей за плаванье с 1996 года. Рылов победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы. Серебро взял другой представитель России Климент Колесников (52,00). Бронзу взял американец Райан Мерфи (52,19).
- СМИ сообщили, что крупные российские банки стали препятствовать проведению операций с юрлицами из информационного списка ЦБ, который регулятор составил, исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечне есть и татарстанская Finiko. По данным издания, один крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет в компании из списка. Другой организации отказали в открытии счета. Такие случаи не единичны. Возможный следующий шаг со стороны финансовых структур — отказ от приема платежей в пользу компаний из списка.
- Стоимость биткоина превысила $40 тысяч, увеличилась более чем на 15%. По состоянию на 22.21 по московскому времени цена биткоина составляла $40,194. По данным на 22.58 26 июля , его стоимость равна $39 725.
- Власти Турции не планируют вводить никакие ограничения или ужесточать меры для российских туристов. Об этом заявили в турецком посольстве в Москве. Заявления главы Союза инфекционистов Мехмета Джейхана, призывавшего ранее ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, — его личное мнение, уточнили дипломаты.
- Член фракции ЛДПР Александр Шерин внес в Госдуму законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для автомобилей. Под особой серией подразумеваются номера, которые состоят из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Зарезервировать такие знаки смогут и граждане, и юридические лица «на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в соответствии с положениями» Гражданского кодекса РФ. Законопроект предлагает запретить использовать такие знаки на государственном или муниципальном транспорте. Запрещается перепродавать «красивые» номера. Обязанность по организации и проведению таких аукционов предлагается возложить на Госавтоинспекцию.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым