Россия и Украина могут провести обмен пленными в субботу

О подготовке процедуры сообщили источники РБК и RT

Россия и Украина планируют провести обмен военнопленными в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. О подготовке обмена также сообщает RT со ссылкой на источник.

Накануне стороны провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих. По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представляющего парламентскую координационную группу по вопросам спецоперации, украинской стороне были переданы 1 тыс. погибших военных, российской — 41.

