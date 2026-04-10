В Татарстане предупредили о гололеде и тумане 10–11 апреля

Местами пройдет сильный снег и мокрый снег

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.

Во второй половине дня и вечером 10 апреля, а также в ночное и утреннее время 11 апреля на отдельных участках территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Местами пройдет сильный снег и мокрый снег — возможно кратковременное образование снежного покрова. На дорогах вероятно появление гололедицы и наката, что может осложнить дорожное движение. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и гололед, из‑за чего видимость в зоне осадков и туманных участков может снизиться до 500–1000 метров и даже меньше.

Из‑за неблагоприятных погодных условий в Татарстане ввели временные ограничения движения на ряде трасс. Это коснулось трасс Р‑239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и Алексеевское — Альметьевск.



Ранее глава Нижнекамска обратился к местным жителям:

— Дорогие нижнекамцы, сегодня в городе снег и сложные погодные условия. Будьте внимательны и осторожны, видимость снижена.

