В Татарстане предупредили о гололеде и тумане 10–11 апреля
Местами пройдет сильный снег и мокрый снег
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.
Во второй половине дня и вечером 10 апреля, а также в ночное и утреннее время 11 апреля на отдельных участках территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Местами пройдет сильный снег и мокрый снег — возможно кратковременное образование снежного покрова. На дорогах вероятно появление гололедицы и наката, что может осложнить дорожное движение. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и гололед, из‑за чего видимость в зоне осадков и туманных участков может снизиться до 500–1000 метров и даже меньше.
Из‑за неблагоприятных погодных условий в Татарстане ввели временные ограничения движения на ряде трасс. Это коснулось трасс Р‑239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и Алексеевское — Альметьевск.
Ранее глава Нижнекамска обратился к местным жителям:
— Дорогие нижнекамцы, сегодня в городе снег и сложные погодные условия. Будьте внимательны и осторожны, видимость снижена.
