Улица Нужина в Казани станет односторонней: съезд на Пушкина расширят для проезда к КСК «УНИКС»

В Казани начнется благоустройство площади перед памятником Бутлерову на улице Пушкина. Об этом рассказали сегодня в мэрии города.

Сейчас входная группа в Ленинский сад используется преимущественно как транзитная: здесь не хватает озеленения и мест для отдыха, а припаркованные автомобили создают помехи для пешеходов и повышают риск ДТП.

Проект предусматривает озеленение: на участке высадят 15 крупномерных деревьев и более 800 кустарников, в том числе между улицей Пушкина и памятником Александру Бутлерову. Будут обустроены газоны с системой автоматического полива, установлены более 50 малых архитектурных форм для отдыха горожан, камеры видеонаблюдения и современное освещение — фонари и декоративная подсветка деревьев и самого памятника. Дополнительно появится информационный стенд, посвященный Бутлерову.

Островок безопасности между улицами Пушкина и Нужина планируют соединить с основной площадью и озеленить — так сформируется целостное общественное пространство. Изменится и схема движения транспорта: съезд с улицы Нужина на улицу Пушкина расширят и будут использовать для проезда к культурно‑спортивному комплексу «Уникс», а движение вниз по улице Нужина запретят — дорога станет односторонней.

По словам директора МБУ «Институт развития Казани» Алексея Горбунова, это поможет сократить заторы возле «Уникса» и сделает перемещение пешеходов более комфортным.

В рамках работ также заменят покрытие на площади и выполнят гранитные работы на пандусах и лестницах. Концепция благоустройства опирается на опыт реконструкции входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького (2023 год): проверенные решения адаптируют с учетом исторического контекста Ленинского сада. Преобразования начнутся с демонтажа старой брусчатки и переноса инженерных сетей, попадающих в зону застройки.



Рената Валеева