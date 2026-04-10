Песков: Россия нацелена на устойчивый мир, а не на перемирие

В Кремле также прокомментировали пасхальное перемирие и заявления Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может наступить «сегодня», если соответствующее решение примет президент Украины Владимир Зеленский и возьмет на себя ответственность.

По словам Пескова, Россия нацелена не на временное перемирие, а на достижение прочного и устойчивого мира.

Он также отметил, что информация об объявленном президентом России Владимиром Путиным пасхальном перемирии получила широкое распространение.

Комментируя обвинения Великобритании в якобы исходящей от российских подлодок угрозе, представитель Кремля переадресовал соответствующие вопросы в Министерство обороны РФ.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин сегодня проведет совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.



