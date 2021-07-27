Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады

Пловец Евгений Рылов принес России пятую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио. Россия не получала медалей за плаванье с 1996 года.



Рылов победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы. Серебро взял другой представитель России Климент Колесников (52,00). Бронзу взял американец Райан Мерфи (52,19), сообщает «РИА Новости».

В последний раз Россия выиграла золото в плавании на Олимпиаде 1996 в Атланте. Пловец Александр Попов взял награды на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов выиграл заплывы на 100 и 200-метровках баттерфляем.

Сейчас у российской сборной на Олимпиаде в Токио пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Вчера российские гимнасты также впервые с 1996 года завоевали «золото» на Олимпийских играх.

Российский спортсмен Максим Храмцов стал победителем соревнований по тхэквондо в рамках Олимпийских игр в Токио. Это «золото» стало для России первым в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх.

Маргарита Головатенко