В Мензелинске продлили арест главному безопаснику «Волга-Автодора» по делу Шевыревых

Ранее суд Казани отменил домашний арест Станиславу Шевыреву и продлил меру пресечения еще трем фигурантам

Сегодня Мензелинский горсуд продлил до 14 июня срок ареста главе службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрею Черкасину, ранее сознавшемуся в организации нападения на Ирину Шевыреву — жену и невестку руководителей этой компании. О результате заседания «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

С ходатайством о дальнейшем содержании Черкасина под стражей обращались сотрудники следственной группы по данному делу.

Напомним, последние месяцы главный безопасник и экс-учредитель компании «Волга-Автодор» находится в СИЗО Мензелинска, туда его этапировали, чтобы исключить возможность общения с другими фигурантами дела и их защитниками. Если на старте расследования бывший сотрудник МВД Черкасин категорически отрицал какую-либо причастность к преступлению, то позже написал явку с повинной и заявил, что именно он был инициатором слежки с последующим нападением на Ирину Шевыреву, а супруг и свекор потерпевшей здесь ни при чем.

В своих показаниях Черкасин настаивал — умысла на убийство у него не было — «просил лишь напугать», якобы хотел отвлечь внимание Ивана Шевырева — мужа Ирины и замдиректора компании от своих собственных действий в этой коммерческой организации.

Следователи доверия версии данного фигуранта не высказывали. На этой неделе они просили продлить срок в СИЗО для сознавшегося в нападении экс-спасателя Рафиса Султанова и соучастника слежки, неофициального работника «Волга-Автодора» Бурихона Хамидова, а также сохранить до 14 июня домашний арест для сотрудника службы безопасности этой организации Булата Галлямова и Станислава Шевырева, которого силовики считают бенефициаром холдинга.

Советский райсуд Казани ходатайства по Султанову, Хамидову и Галлямову удовлетворил, а продлевать «домашку» Шевыреву-старшему отказался, сославшись на недостаток новых доказательств, подтверждающих эффективность хода расследования. В результате с 8 апреля домашний арест Шевырева был отменен, а в качестве меры пресечения установлен запрет определенных действий — в частности, на выход из дома в вечерние и ночные часы и общение с фигурантами и свидетелями по делу, среди которых — и родственники Шевырева (сноха — потерпевшая, сын — подозреваемый), и работники «Волга-Автодора».

Дело о резонансном покушении на супругу казанского бизнесмена почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, как утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал.

Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине. Зафиксировала камера и отход «велокиллера» Рафиса Султанова, который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее же на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.

Ирина Плотникова