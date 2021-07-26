СМИ: банки начали препятствовать в операциях компаниям из информационного списка ЦБ — в перечень входит Finiko

Крупные российские банки стали препятствовать проведению операций с юрлицами из информационного списка ЦБ, который регулятор составил, исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. Напомним, в перечне есть и татарстанская Finiko. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, один крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет в компании из списка. Другой организации отказали в открытии счета. Такие случаи не единичны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Источники издания рассказывают, что возможный следующий шаг со стороны финансовых структур — отказ от приема платежей в пользу компаний из списка.



На прошлой неделе в МВД по Татарстану сообщили о поступлении первых заявлений пострадавших участников компании Finiko («Финико»), которую ЦБ признал финансовой пирамидой. Их пока не более десяти, они находятся на стадии проверки. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица». Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства 20 июля. По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Со всеми вкладчиками глава компании планирует рассчитаться в течение полугода.

Татьяна Леухина