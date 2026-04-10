Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в очном и онлайн-форматах

Там, где позволит обстановка, по решению региональных властей мероприятие организуют очно

В 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет в регионах России либо в очном, либо в онлайн‑формате — выбор будет зависеть от текущей ситуации с безопасностью. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия».

Выступая перед участниками мероприятия, Новиков подчеркнул общую задачу — провести День Победы и акцию «Бессмертный полк» на высоком уровне. Там, где позволит обстановка, по решению региональных властей мероприятие организуют очно, а в случаях, когда соображения безопасности потребуют иного подхода, задействуют онлайн‑формат.

Чиновник обратил внимание на важность использования современных форматов для сохранения памяти о дедах и прадедах — они становятся более понятными и естественными для молодого поколения. Он отметил, что в год 85‑летия начала Великой Отечественной войны особенно важно реализовать всю программу памятных мероприятий содержательно, ярко и привлекательно, сделав ее доступной и понятной для широкой аудитории.

Кроме того, говоря о значении исторической памяти, Сергей Новиков провел параллель между текущей ситуацией в зоне специальной военной операции и невыученными уроками истории со стороны соперников России. По его словам, это подчеркивает необходимость уделять особое внимание интеграции ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, — прежде всего в рамках патриотической работы.

