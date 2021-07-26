В Госдуму внесли проект о продаже «красивых» автомобильных номеров

Член фракции ЛДПР Александр Шерин внес в Госдуму законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для автомобилей. Документ размещен в думской электронной базе.

Под особой серией подразумеваются номера, которые состоят из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зарезервировать такие знаки смогут и граждане, и юридические лица «на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в соответствии с положениями» Гражданского кодекса РФ. Законопроект предлагает запретить использовать такие знаки на государственном или муниципальном транспорте.

Запрещается перепродавать «красивые» номера. Обязанность по организации и проведению таких аукционов предлагается возложить на Госавтоинспекцию.

В прошлом году в МВД внесли изменения, согласно которым код региона на автомобильных номерах может быть прописан любыми цифрами. Ранее код мог начинаться только с цифр 1 или 7.