Минобороны РФ сообщило о контроле над Миропольским
Информацию о переходе населенного пункта под контроль ВС РФ распространило Минобороны
Министерство обороны России сообщило о переходе под контроль российских войск населенного пункта Миропольское в Сумской области.
Кроме того, по данным ведомства, подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Диброва на территории Донецкой Народной Республики.
