МЧС Татарстана объяснило, какие шаги предпринять при звуке сирены

Прежде всего дождитесь разъяснения причины подачи сигнала

В МЧС Татарстана опубликовали инструкцию для населения о действиях при звуке сирены оповещения. Единый сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» предназначен для привлечения внимания граждан: после него будет передана важная информация о возникшей угрозе.

Сигнал может быть подан разными способами — через сирены, громкоговорящую связь, телерадиовещание или прерывистые гудки транспортных и иных технических средств оповещения.

Если вы услышали продолжительные сигналы сирены, важно не паниковать и действовать последовательно. Прежде всего дождитесь разъяснения причины подачи сигнала: дослушайте речевую информацию из громкоговорителей либо немедленно включите телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио, чтобы получить экстренное сообщение. В нем расскажут о текущей обстановке, характере угрозы, необходимых мерах безопасности и порядке действий — при необходимости сообщение будет повторено несколько раз.

Дополнительно стоит проверить смартфон: поискать СМС от РСЧС и пуш‑сообщения в мобильном приложении «МЧС России». Получив инструкции, строго следуйте им. Также важно оповестить о ситуации близких, соседей и знакомых — это поможет избежать распространения слухов и паники.

Главное правило в такой момент — сохранять спокойствие: паника может только усугубить ситуацию.

Ранее пресс-служба главы Татарстана представила разъяснения по поводу ночного срабатывания систем оповещения в условиях дважды вводимого режима «Ракетная опасность». В ведомстве подчеркнули, что в регионе налажена и функционирует комплексная система информирования населения на случай возникновения угроз.

Рената Валеева