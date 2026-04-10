«Нужно будет пережить год, удержать команду»: что ждет сокращающийся венчурный рынок в России

Объем инвестиций бизнес-ангелов в 2025 году упал почти на 80%

Фото: Галия Гарифуллина

Российские стартапы ожидает непростой год, заявил «Реальному времени» инвестиционный директор Kama flow Сергей Гайворонский. Главное для бизнеса — просто выжить, удержать команду и ликвидность. Венчурный рынок России сокращается, корпорации и бизнес-ангелы сдают позиции, а на первый план выходят частные фонды. О том, куда будут смотреть инвесторы и почему вместо единорогов стоит обратить внимание на верблюдов, — в материале «Реального времени».

Рынок сузился — тренды диктуют профессионалы

Венчурный рынок в России по итогам 2025 года сузился, говорят эксперты. 2026-й тоже обещает быть непростым, поделился в разговоре с корреспондентом «Реального времени» на полях Российского венчурного форума Сергей Гайворонский.

— Нужно будет его пережить. Компаниям и бизнесу — прежде всего сохраниться, удержать команду, ликвидность. Поэтому нужно быть аккуратными и осторожными, — призвал он.

Тренды будут диктовать профессионалы: «горячие головы» в связи с высокими процентными ставками ушли, игрокам легче положить деньги на депозит, чем идти на рискованные шаги, заявил сегодня на панельной дискуссии «Венчурный ландшафт: кто остался в игре?» управляющий директор по партнерствам и коммуникациям Московского венчурного фонда Айк Джулакян. Объем инвестиций в прошлом году снизился на 12%. Упала активность корпораций: объем вложенных ими инвестиций сократился почти в четыре раза.

В результате правят бал частные фонды: там показатель, напротив, вырос с 28 до 58%. Именно они обладают сверхгибкостью, которая позволяет быстро адаптировать стратегию под появляющихся «черных лебедей», считает управляющий партнер АО «Малина Венчурс» Антон Пронин.

— Мы видим класс компаний, которые научились динамически расти и обеспечивать трекшн (оценка, насколько успешно реализуется бизнес-модель стартапа, — прим. ред.) по выручке в текущих условиях. Нам кажется, что эти в случае нормализации макроэкономики они смогут зарабатывать в разы больше. Мы пытаемся таких профессионалов искать и в них инвестировать, — сказал он.

Многие частные фонды сейчас не готовы вкладывать в стартапы на ранней стадии развития, в приоритете — более зрелые компании. «Нет смысла нас за это стыдить, мы про то, чтобы зарабатывать», — рассказал Антон Пронин.



Средний чек сделок на венчурном рынке сегодня снизился, а вот медиана, напротив, выросла — с 17 млн рублей до 30 млн, констатировал Айк Джулакян. Как предположил Пронин, связано это с траншевыми сделками, средний чек которых составляет сначала, к примеру, 20 млн, а затем растет по мере достижения стартапом KPI. В будущем сумма будет увеличиваться, считает он. Драйвером станут сами стартапы: развиваясь, они будут и повышать чек: «Для стартапа в стадии роста чек в 20 млн не нужен вообще. Он его съесть за 1-2 месяца. А значит, мы говорим уже о чеках 100—150 млн».



Реальное время / realnoevremya.ru

Бизнес-ангелы улетают с рынка

Бизнес-ангелы, в предыдущие годы формировавшие основу раннего венчурного рынка, существенно снизили свою активность. Падение по объему инвестиций достигло почти 80%, уменьшение количества сделок — 40%. По мнению президента Международной организации инвесторов Investoro, управляющего партнера фонда «Созидательный венчур» Виталия Полехина, роль сыграла высокая ключевая ставка.

— Это временная история. Конечно, деньги вернутся, — уверен он. — Но начнется это точно не с [компаний] ранних стадий.

В то же время на рынке сейчас можно найти, по его выражению, не единорогов, а верблюдов. Речь идет о компаниях, которые являются прибыльными, несмотря на то, что находятся на ранних стадиях. Их на рынке «необычно много». Инвесторы, игнорирующие ранний рынок, теряют интересные компании, подчеркнул Виталий Полехин.

Изменились и наиболее привлекательные направления для инвестиций. На первое место выходят промышленные технологии, на второе — медицина, утверждает Сергей Гайворонский. Этому способствует, в частности, накопленный спрос на отечественные решения. Производства, занявшие после 2022 года выжидательную позицию и надеявшиеся на возвращение зарубежных предложений, сейчас переходят на российские технологии и оборудование.

Новые IT-технологии по дефолту интересны инвесторам, рассказал эксперт «Реальному времени». Они применимы в огромном количестве сфер, в том числе той же промышленности и медицине.

— Если мы говорим, например, про виртуализацию или написание кода, то некоторые сегменты довольны насыщены. Например, в операционные системы вроде как идти не нужно. В базах данных есть свои лидеры, с ними тяжело будет конкурировать. Есть и растущие сегменты, например, мониторинг IT-систем, — поделился инвестиционный директор Kama flow.



Что мешает развитию отечественного венчура

Какие проблемы тормозят развитие российского венчурного рынка? По словам Антона Пронина, многие сегодня не готовы давать деньги на cash out (процедуру, при которой существующие акционеры компании продают свои доли на рынке через IPO, — прим. ред.) А зачем бизнес-ангелам инвестировать, если им не дают выйти, говорит эксперт.

Другая проблема возникает на стыке венчурного фонда и стратегов.

— Стратег говорит: «Спасибо, ты поработал пять лет, а я тебя выкуплю за рубль. Это это очень хорошая оценка, такая конъюнктура на рынке». Хотя сумма сделки, возможно, меньше, чем на трубочки в прошлом году. И сделка не происходит. На мой взгляд, в таких переговорах теряют все, и стратег в первую очередь. Для него не принципиально отсыпать эти данные условно 200 млн. Он может выиграть триллион, — считает управляющий партнер АО «Малина Венчурс».

