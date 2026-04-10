ПВО России за неделю сбила более 2,4 тыс. беспилотников

Также уничтожены ракеты «Фламинго» и «Нептун», сообщили в Минобороны

Министерство обороны России представило сводку по итогам недели о ходе боевых действий.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли пять групповых ударов, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы.

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили три ракеты большой дальности «Фламинго», шесть ракет «Нептун», а также 2 411 беспилотников самолетного типа.

Силы Черноморского флота, как отмечается, уничтожили четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД».

Также сообщается об уничтожении четырех боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» и зенитного ракетного комплекса Raven производства Великобритании.

Минобороны РФ привело данные о потерях украинских войск на различных направлениях. В зоне ответственности группировки «Южная» они составили свыше 1 045 военных, «Запад» — более 1 310, «Север» — более 1 280, «Центр» — свыше 2 420, «Восток» — более 2 020, «Днепр» — до 365 военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило о контроле над Миропольским.

Ариана Ранцева