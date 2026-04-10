В Казани 10 апреля пошел снег — видео
Ранее осадки затронули Альметьевский район, Набережные Челны, Нижнекамск и Лениногорск
В Казани выпал снег. Осадки заметны во всех районах города.
Ранее они затронули Альметьевский район, Набережные Челны, Нижнекамск и Лениногорск — местные жители делились в Telegram‑каналах кадрами заснеженных улиц, дворов и трасс. При этом в Казани снегопада не наблюдается, хотя ранее синоптики предупреждали о возвращении зимних условий на выходные и обещали снежные осадки в столице Татарстана.
Как сообщила Госавтоинспекция республики 10 апреля, из‑за обильного снегопада и плохой видимости введены временные ограничения для движения автобусов и грузовых автомобилей на нескольких участках дорог.
С 8:30 действует ограничение на трассе Р‑239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на отрезке с 131‑го по 249‑й км (от Чистополя до Альметьевска). Помимо этого, полностью закрыто движение на участке с 114‑го по 143‑й км платной автодороги Алексеевское — Альметьевск.
