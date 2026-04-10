Семья работника «ТАИФ-НК» Тагира Хасанзянова стала победителем зонального этапа фестиваля родословных

За выход в финал в республиканском конкурсе «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» боролись семейные династии из девяти районов Татарстана

В Нижнекамске на базе НХТИ состоялся зональный этап фестиваля «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». За право быть в финале соревновались участники из девяти районов республики: Муслюмовского, Чистопольского, Актанышского, Тукаевского, Мензелинского, Новошешминского, Сармановского, Менделеевского и Нижнекамского. Конкурсантам предстояло пройти несколько этапов: презентовать традиционное семейное блюдо, организовать выставку-музей, посвященную семейному быту, а также показать творческую визитку.

Нижнекамский район представляла многодетная семья машиниста технологических насосов цеха №03 НПЗ «ТАИФ-НК» Тагира Хасанзянова. Вместе с супругой Файрузой они живут в любви и согласии уже 24 года, воспитывают троих сыновей: старшему 18 лет, младшему — 6 лет. Изучать свою родословную Тагир начал по примеру своей супруги — семейная династия ее отца, Фаргата Ахметзянова, официально берет начало с 1719 года и насчитывает девять поколений.

— По нашим религиозным традициям мы обязаны знать как минимум семь поколений. Это требует много усилий и терпения: приходится делать запросы в архивы и изучать документы. За несколько лет нам с супругой удалось собрать информацию о четырех поколениях по линии моего отца. Эта работа продолжается, — рассказал Тагир Хасанзянов.

Еще одно хобби главы Хасанзяновых — коллекционирование монет. На импровизированной семейной выставке-музее, помимо других памятных реликвий, расположилась экспозиция с древними монетами. Самая старинная датируется 1704 годом.

— Целый стенд здесь посвящен истории семьи мужа. К сожалению, его мама недавно ушла из жизни. Она была прекрасной рукодельницей и бережно хранила всю семейную коллекцию реликвий. Перед смертью все, что она имела, передала нашей семье. В этой коллекции собрано много старинных монет, включая экземпляры советского периода и даже монеты XVIII века, — отметила Файруза Хасанзянова.

Основную часть выставки-музея семьи Хасанзяновых составили архивные документы, фотографии и предметы быта династии Файрузы. Изучать историю своей родословной она начала еще в детстве.

— У меня дедушка знал семь поколений. Во время вечерней молитвы он всегда произносил вслух семь имен своих предков. Именно он первым начал собирать материалы, архивные документы. Когда его не стало, мы с мамой продолжили его дело: перелопатили Нижнекамский, Казанский, Уфимский и даже Московский архивы. У нас есть материал с информацией о нашем первом дедушке по имени Мукай. Наши предки — служилые татары. Их направили в Черемшанский район для корабельных работ. Так здесь они и остались, — поделилась историей своей семьи Файруза.

В рамках конкурса семья Хасанзяновых также накрыла праздничный стол, который поразил разнообразием блюд. На суд жюри были представлены коймак, губадия, казылык, тутырма, дуртпочмак и, конечно же, главное семейное блюдо — жэйма.

— Эти лепешки приготовлены по бабушкиному рецепту. Они хрустящие и очень вкусные! Их можно кушать как с медом, так и со сметаной. Не всем удается их испечь. У нас есть свои секреты, которые передаются из поколения в поколение. Но некоторые из них можем раскрыть. Бабушка всегда говорила, что нельзя добавлять соль и нужно использовать гусиный жир, — поделилась особенностью приготовления сестра Файрузы Фануза.

Угощения, семейный музей семьи Хасанзяновых по достоинству оценили высокие гости — мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель Государственного комитета РТ по архивному делу, председатель жюри Гульнара Габдрахманова.

— Мы очень рады, что Нижнекамский район нас так радушно принял. На зональном этапе здесь представлены девять прекрасных семей. Для участников созданы замечательные условия. В этом году мы обратили внимание на костюмы. В каждой семье есть свои уникальные наряды, которые передаются из поколения в поколение. Также были представлены необычные блюда. Например, помимо татарских блюд, таких как губадия, сегодня мы попробовали уху — изумительно, очень вкусно! Видно, как члены семей относятся друг к другу, что они работают над одной целью. А еще больше радует, что в этом процессе активно участвуют дети, — отметила Гульнара Габдрахманова.

Радмир Беляев в свою очередь акцентировал внимание на том, что Нижнекамск всегда славился крепкими и дружными семьями.

— Этот фестиваль еще раз показывает, что наша страна, наша республика и наш город многонациональные и мы живем в мире и согласии. Сегодня мы увидели русских, татар, марийцев, чувашей, удмуртов. Все в одном зале делятся своими блюдами и историями. Все очень вкусно и интересно. Такие фестивали имеют особое значение. Эта история будет вписана в семейною ленту участников, — подчеркнул Радмир Беляев.

Впереди участников ждал конкурс «Визитка». Первыми на сцену вышли Хасанзяновы. Их выступление было настолько трогательным и убедительным, что в итоге, по результатам всех голосований, семья работника АО «ТАИФ-НК», представители Нижнекамского района, заняли уверенное первое место.

В июле Тагир и Файруза будут представлять Нижнекамск в финале республиканского конкурса, который состоится в Казани в День семьи, любви и верности.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Лилия Егорова

— Нас переполняют и радость, и волнение одновременно. Сегодня мы заняли первое место — это очень радует, но в то же время на нас возложена еще более ответственная миссия — защищать честь нашего города в финале! Нужно готовиться еще лучше! — поделился своими впечатлениями Тагир после объявления результатов.

