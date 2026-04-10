Как в России и на Украине отреагировали на пасхальное перемирие

Кремль сообщил об остановке боевых действий, Киев заявил о готовности к зеркальным мерам

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое будет действовать с 16:00 мск 11 апреля до конца 12 апреля.

В Кремле уточнили, что российским войскам даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, при этом они должны быть готовы пресекать возможные агрессивные действия со стороны противника.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение о перемирии гуманным и милосердным шагом, отметив, что оно может способствовать активизации эвакуации раненых.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия Киева, а Вооруженные силы Украины не смогут использовать перемирие для получения военных преимуществ.

Инициативу поддержала Русская православная церковь. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, перемирие позволит верующим безопасно посетить пасхальные богослужения.

Член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила в комментарии ТАСС, что объявленное перемирие демонстрирует уважение к православным традициям.

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления перемирия сообщил в своем телеграм-канале, что украинская сторона готова действовать зеркально.

Отмечается, что это перемирие стало четвертым с начала специальной военной операции.

Ариана Ранцева