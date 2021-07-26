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Цена биткоина превысила $40 тысяч

22:59, 26.07.2021
Цена биткоина превысила $40 тысяч
Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина превысила $40 тысяч, увеличилась более чем на 15%. Об этом со ссылкой на данные портала CoinDesk пишет RT.

По состоянию на 22.21 по московскому времени цена биткоина составляла $40,194. Сейчас, по данным на 22.58, его стоимость равна $ 39 725.

Фото: pixabay.com

Утром 20 июля курс биткоина упал ниже $30 тысяч. Это произошло впервые с 22 июня. На прошлой неделе цена биткоина снижалась на 10%.

«Реальное время» ранее выясняло, что ждет биткоин, и есть ли смысл покупать криптовалюту сейчас. Все подробности — в материале интернет-газеты.

ЭкономикаФинансы
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