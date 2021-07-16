Итоги дня: отмена QR-кодов для московского общепита, крах Finiko, театр на Булаке оказался в долгах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 июля.
- В Москве с понедельника, 19 июля, отменяют систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны — темпы вакцинации увеличились, рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости. Кроме того, с начала следующей недели в столице возобновляется работа общепита в ночное время и на фуд-кортах при условии соблюдения эпидтребований. С 19 июля в городе разрешается проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке и посещение детских игровых комнат.
- Казанский «Молодежный Театр на Булаке» может закрыться — у артистов возникла угроза выселения из-за взаимоотношений с арендатором. Собственник комплекса зданий по ул. Право-Булачной, 13 предложил выкупить занимаемое театром помещение за 83,6 млн рублей, но таких средств нет. Театралы направили на имя президента РТ Рустама Минниханова петицию, в которой просят либо выкупить помещения театра за счет республики с последующей передачей в управление театру на льготных условиях, либо предоставить театру другое помещение того же размера в уже выкупленном Татарстаном комплексе фабрики «Спартак».
- Здание «Театра на Булаке» с января принадлежит семье Фахриевых — его выкупили на банкротных торгах у АСВ. Ахматмунзил Фахриев рассказал «Реальному времени», что театр не планируют выселять еще как минимум год, а предложение по выкупу было сделано ниже рыночной цены, равно как и арендная ставка. Руководитель «Театра на Булаке» также подтвердил — дело в долгах, которые накопились в пандемию еще перед прежним собственником.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое. Препарат для ревакцинации «Спутник Лайт» в регионы планируют начать поставлять уже на следующей неделе.
- В Казани с утра вакцина от COVID-19 закончилась в торговых центрах «Южный» и «Мега» и на станции метро «Дубравная». Проблему пообещали решить в течение часа-двух и возобновить процесс. Власти решили продолжить и практику вакцинации населения мобильными бригадами во дворах. Подобный формат получил большую популярность у лиц старшего возраста. Новая партия вакцины в Татарстан должна поступить в ближайшее время — ждут порядка 50 тысяч доз.
- Один из основателей компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин в прямом эфире в Instagram рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании — Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров не выходят на связь. «С чем связано — неизвестно. Я понял, что сложилась какая-то вязкая ситуация», — заявил он, добавив, что пытается делать все, чтобы люди смогли вернуть свои средства. По данным источника «Реального времени», Доронин уже был на приеме у замминистра внутренних дел по РТ — начальника главного следственного управления Владимира Изаака, где был допрошен в качестве свидетеля.
- В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций, где выявили очаг инфекции. На вопрос о том, планируется ли увеличивать число этих предприятий и дальше, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина обратила внимание, что власти идут по пути точечной локализации, а происходящий процесс — «это не план, это факт». Она же порекомендовала сделать прививку, не дожидаясь «обязаловки, которую все почему-то боятся и потом начинают в штыки воспринимать». При этом Авдонина отметила, что в Татарстане ее не будет.
- Глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в стране произвели уже 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. К 1 октября должны выпустить 57 млн доз «Спутника V», до 1 ноября — 10 млн доз «Спутника Лайт», до 20 декабря — 9,5 млн доз «ЭпиВакКороны». Производство «КовиВака», по сравнению с прежними планами, увеличат.
- Власти Тувы объявили локдаун. В республике запрещается выходить на улицу, кроме как по работе или неотложным делам, детям до 14 лет включительно — только в сопровождении взрослых. Прекращают работу непродовольственные магазины, рынки, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские, бассейны и парки. На подъездах к популярным озерам выставят контрольные посты.
- В Томской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как днем пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый — Томск, пропал с радаров над Бакчарским районом. Позже его нашли, все 18 человек, находившихся на борту, живы. По предварительной версии, при наборе высоты у самолета произошел отказ двигателя, из-за чего пришлось искать площадку для экстренной площадки.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, экономика в общем восстановилась. Он обратил внимание, что этот процесс зависит от темпов вакцинации населения от коронавируса.
- Инвестиционный совет Татарстана одобрил три новых проекта. Компания «Саатбау Рус» построит в ОЭЗ «Алабуга» семенной завод, где будет производиться 30 тыс. тонн продукции в год, «Татнефть» — многоуровневый паркинг на 430 машино-мест рядом с жилым сектором в Альметьевске. У КАМАЗа же появится парк-музей под открытым небом, посвященный истории предприятия.
- В Казани на строительство первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» из республиканского бюджета выделят более 700 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования. Подать заявку на участие в тендере можно до 22 июля.
- Правительство России продлевает срок действия паспортов граждан РФ, подлежащих замене при достижении ими возраста 20 и 45 лет. Теперь документ будет действителен до получения нового, но не более 90 дней. Граждане, которым исполнилось 14 лет, смогут подать заявление на получение паспорта в течение 90, а не 30 дней. Изменения пока не вступили в силу. Помимо этого, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от места подачи заявления.
- В Татарстане Следственный комитет заинтересовался видео, на котором в Набережных Челнах мужчина на детской площадке сбросил с качелей девочку. По предварительной информации, она каталась с ребенком челнинца, но его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной агрессии. Судя по кадрам распространившегося в интернете видео, мужчина сказал девочке сесть на качели, после чего сбросил ее. Следком намерен изучить все обстоятельства случившегося.
- В Совете Федерации предложили разрешить скорость для электросамокатов до 30 км/ч на отдельных дорожках. Зампред Комитета по экономической политике Валерий Васильев считает, что там, где строительство велодорожек только планируют, по возможности следует предусмотреть и вторую полосу для движения «скоростного» транспорта. Если отдельной дорожки не будет, следует ограничить скорость до 15 км/ч.
- Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил оценить изменение формата услуги техосмотра легковых автомобилей и мототранспорта граждан или вовсе его отмену. По его словам, эта процедура вызывает вопросы у населения, занимает много времени. К тому же она не прозрачна, из-за чего возникают риски коррупции. «Мы понимаем, что его [техосмотр] покупают», — отметил Хуснуллин.
- Следком по РТ раскрыл детали нападения на 70-летнего священнослужителя мечети в Мамадышском районе 25 июня 2020 года. Преступники удерживали его полтора часа связанным и с пакетом на голове, а сами в это время искали в мечети деньги — рассчитывали найти миллиард. Деньги нападавшие не обнаружили и забрали ресивер, а похищенного увезли и оставили в лесу. Обвинение предъявлено пятерым жителям Казани и Лаишевского района.
- В Германии, где еще вчера насчитывалось более 40 жертв наводнения, Минобороны страны объявило режим военной катастрофы на западе страны. Сообщается, что в ликвидации последствий паводков задействованы 900 солдат бундесвера. По последним данным, количество жертв потопа уже превысило 100 человек. Еще свыше тысячи жителей ФРГ пропали без вести.
- Тем временем в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг при беспорядках, начавшихся после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, погибли уже 212 человек. Задержаны более 2,5 тыс. участников волнений.
- Экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, он совершил их в 2011 и в 2015 годах, когда занимал должность руководителя региона. Расследование уголовного дела продолжается.
- В Париже для посетителей открылась Эйфелева башня, которую из-за пандемии коронавируса закрыли в конце октября прошлого года. Ее 260-дневный простой без посетителей — самый длительный после Второй мировой войны. Кроме того, башня закрывалась и с марта по июнь 2020 года. С учетом и этих дней туристы не посещали ее почти 360 дней.
- В Татарстане по 21 июля продлевают штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. На территории республики местами сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), на востоке — чрезвычайная (5-й класс).
Татьяна ДеминаОбщество
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