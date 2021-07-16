Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено обвинение по новому делу о превышении полномочий

Следком РФ по Кировской области продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по региону.

По версии следствия, в декабре 2011 года Никита Белых обеспечил выделение средств областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы области. Он осознавал, что АО «КРИК» не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом. Денежные средства в сумме 448 млн рублей, выделенные из областного бюджета, были израсходованы АО «К.Р.И.К.» на текущие нужды, а приобретенные впоследствии квартиры, ставшие его собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд.

фото: sledcom.ru

Также, по версии следствия, в 2015 году Белых, будучи губернатором, действуя из личной заинтересованности, обеспечил заключение договора займа «Кировской региональной ипотечной корпорацией» с одной из компаний региона на сумму 320 млн рублей. По документу, деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года, сообщает СКР по Кировской области.



Алексей Нечаев