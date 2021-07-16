Правительство продлило срок действия российских паспортов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правительство России продлевает срок действия паспортов граждан РФ, подлежащих замене при достижении ими возраста 20 и 45 лет. Теперь документ будет действителен до получения нового, но не более 90 дней.

Россиянам, которым исполнилось 20 и 45 лет, не придется экстренно менять его, как приходится это делать по действующим правилам, так как паспорт автоматически становится недействительным, сообщается на сайте правительства РФ.

Также граждане, которым исполнилось 14 лет, могут подать заявление на получение документа, удостоверяющего личность, в течение 90, а не 30 дней.

Помимо этого, с 1 июля следующего года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. На сегодняшний день этот срок составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.



Напомним, с 1 июля этого года 14-летним россиянам при получении первого паспорта вручают Конституцию РФ. Основной закон страны выдают также иностранцам, получающим российское гражданство.



Татьяна Демина