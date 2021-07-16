В Челнах мужчина сбросил ребенка с качелей — прокуратура взяла проверку на контроль
В Набережных Челнах на детской площадке неустановленный мужчина сбросил ребенка с качелей. Такая информация появилась в соцсетях.
По данным СМИ, мужчина сбросил девочку, катавшуюся на качелях с его дочерью. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии к другой несовершеннолетней. Судя по кадрам распространившегося в сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего сбросил ее.
Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося, проверка находится на контроле прокуратуры, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
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