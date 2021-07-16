СК: в Татарстане похитили муэдзина мечети в надежде добыть миллиард

Следком по РТ раскрыл детали нападения на 70-летнего священнослужителя мечети в Мамадышском районе — преступники удерживали его полтора часа связанным и с пакетом на голове, а сами в это время искали в мечети деньги. На допросе рассказали, что рассчитывали найти миллиард.



В разбое и похищении человека в составе группы обвиняют пятерых жителей Казани и Лаишевского района. По версии СКР, преступление было совершено в ночь на 25 июня 2020 года в селе Ишкеево Мамадышского района. Потерпевший служил в мусульманском храме муэдзином — призывал прихожан на молитву.

Никаких денег в мечети нападавшие не нашли и забрали звукоусиливающую аппаратуру, а похищенного увезли и оставили в лесу, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Причастность к совершению преступления частично признал один из мужчин. Остальные заявили о непричастности и отказались давать показания. Трое фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Дело рассмотрит Мамадышский горсуд.