«Его имя оставит добрый и неизгладимый след в сердцах каждого из нас»

Ушел из жизни экс генеральный директор НКНХ Гаяз Сахапов

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Ветеранов производства НКНХ собрало руководство нижнекамского предприятия СИБУРа, чтобы вместе почтить память и вспомнить добрым словом бывшего генерального директора НКНХ Гаяза Сахапова. Почетного гражданина Нижнекамска, человека, полностью посвятившего себя укреплению и развитию отечественной нефтехимической промышленности, не стало 3 мая 2024 года. Памятная встреча тех, кто плечом к плечу долгие годы работал вместе Гаязом Зямиковичем, состоялась на его родном предприятии. Каким запомнили Гаяза Сахапова коллеги — в материале «Реального времени».

От оператора до руководителя химкомбината



Гаяз Зямикович Сахапов родился 14 января 1939 года в деревне Ново-Надырово Альметьевского района ТАССР. В детстве мечтал стать трактористом, как сотни тысяч других советских мальчишек из рабочих семей. А главным примером для юного Гаяза всегда был его старший брат Гимаз, по сути, заменивший семье погибшего в последние дни Великой Отечественной войны отца.



Несмотря на хромоту с детства, Гимаз выучился на тракториста и в ту пору, когда его младший брат Гаяз еще учился в школе, уже возглавлял тракторную бригаду.



В нефтехимию Гаяза Зямиковича привело стремление трудиться в одной из самых непростых отраслей, интерес к новым неосвоенным направлениям. Навсегда запомнил Гаяз Сахапов слова дяди: «Желание быть трактористом оставь нашему поколению, вы же, молодые, должны стремиться к лучшему».

Гаяз Зямикович Сахапов родился 14 января 1939 года в деревне Ново-Надырово Альметьевского района ТАССР. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Во многом благодаря этим мудрым наставлениям он окончил десятилетку и поступил в Казанский химико-технологического институт на факультет переработки нефти и газа. В 1964 году, получив диплом о высшем образовании, приехал в Нижнекамск на строительство нефтехимического гиганта.



С 1965 по 1978 годы работал на различных должностях: начальником отделения, цеха, главным инженером, директором завода бутилкаучука. В 1978 году был назначен на должность заместителя главного инженера, затем главного технолога, позже стал главным инженером нефтехимического комплекса. Возглавлял предприятие с 1985 по 1997 годы.



— Никогда не думал, что я, простой деревенский мальчишка, смогу стать генеральным директором. И знаете, меня то и дело посещает мысль, а сегодня способный и трудолюбивый молодой человек из народа сможет достичь таких высот? — вспоминал в одном из своих интервью Гаяз Сахапов.

Гаязу Сахапову присвоено звание «Лучший рационализатор нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нацеленность на повышение эффективности и улучшение результата постоянно задавала Гаязу Зямиковичу вектор развития. Он — автор 107 изобретений, десятков рацпредложений. Из них внедрено в производство 31 изобретение, 11 рацпредложений. Ему присвоено звание «Лучший рационализатор нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР».



«Это был необыкновенный человек»

Ветеран производства, бывший директор завода БК Равиль Шияпов вспоминает о Гаязе Сахапове с особой теплотой, называя его настоящем учителем, опытным наставником и талантливым руководителем.

Бывший директор завода БК Равиль Шияпов вспоминает о Гаязе Сахапове с особой теплотой. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это был необыкновенный человек, который посвятил всю свою жизнь комбинату и городу. Гаяз Зямикович внес огромный вклад в развитие нефтехимической промышленности. Все, кто его знал, отмечают его уникальные человеческие качества: мудрость, трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость, открытость, честность и готовность помочь каждую минуту. Его имя оставит добрый и неизгладимый след в сердцах каждого из нас, — поделился воспоминаниями Равиль Шияпов.



Почтить память бывшего генерального директора и своего доброго приятеля пришел Валерий Шамсутдинов. Начинал карьеру разнорабочим, на пенсию вышел в должности главного инженера завода БК.

Почтить память бывшего генерального директора и своего доброго приятеля пришел Валерий Шамсутдинов. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Всю трудовую жизнь вместе Гаязом Зямиковичем я работал под его началом. С самых первых дней от отличался лидерскими качествами, умел организовывать и сплачивать коллектив. Помню, когда мы устроились на производство, то ничего не знали о технологии. Будучи еще начальником цеха получения холода, компремирования и осушки в период монтажных работ, обратился к нам с предложением хорошо изучить каждый узел, искать и предлагать свои идеи. Да, иногда мы ошибались, но всегда двигались вперед, — отмечает Валерий Шамсутдинов.



Вспоминая генерального директора химкомбината, ветераны подчеркивают еще одну уникальную черту характера Гаяза Сахапова. В решении любой жизненной ситуации он стремился избежать конфликтов, при необходимости шел на разумный компромисс.



— В памяти тысяч людей Гаяз Зямикович останется масштабной личностью, сильным, принципиальным руководителем, — говорит экс-председатель профкома, с 2008 по 2018 год заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам НКНХ Василий Шуйский.

Гаяз Зямикович старался быть максимально справедливым, отстаивал интересы работников предприятия. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам Василия Шуйского, на всех этапах своей карьерной лестницы, в тяжелые перестроечные времена Гаяз Зямикович старался быть максимально справедливым, отстаивал интересы работников предприятия. Из-за чего пользовался большим авторитетом у своих коллег.



— В профком устроился в далеком 1989 году. Если бы не Гаяз Сахапов, может быть, и не стал бы председателем профкома. В конце 80-х и начале 90-х годов начался тяжелый процесс акционирования. Помню, на одном из собраний народ сильно шумел. Я тогда попросил микрофон у Гаяза Зямикова и выступил перед людьми, вместе мы сгладили обстановку. В этот момент он обратил на меня внимание. Однажды, у нас чуть не забрали поликлинику, так как она находилась за территорией предприятия. За ночь буквально мы ее огородили забором. Несмотря на нелегкое финансовое положение предприятия, ни одно производство не было закрыто, ни один человек не сокращен, — говорит он.



Будучи руководителем, Гаяз Зямикович всегда находил время и возможности для поддержки коллег по работе и горожан. В этом смысле в том числе к его заслугам смело можно отнести создание реабилитационного центра «Надежда», в котором помогают детям-инвалидам.

При его непосредственном участии на базе хоккейной команды был создан хоккейный клуб «Нефтехимик», ставший визитной карточкой Нижнекамска. А медицинское обслуживание работников было одним из лучших в республике. Медико-санитарная часть в то время славилась своим современным медицинским оснащением и высокопрофессиональными специалистами.



Все эти направления работы предприятия и его руководителя — от выпуска продукции до налаженной социальной деятельности — стали безусловными составляющими успешного будущего комбината.



«Спасибо за то, что остаетесь вместе с нами»

Дань уважения Гаязу Сахапову вместе с ветеранами производства отдал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. Он лично встретил почетных гостей и рассказал о тех изменениях, которые произошли на производстве за последние несколько лет.

Дань уважения Гаязу Сахапову вместе с ветеранами производства отдал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Спасибо за то, что остаетесь вместе с нами, помогаете и поддерживаете нас. Мы чувствуем большую ответственность за сохранение того наследия, которое вы создали. Мы должны не только помнить и чтить историю, но и реализовывать свои проекты, славиться сильным и профессиональным коллективом. Я сам выходец из семьи химиков, мой отец был знаком с Гаязом Зямиковичем. На днях я созванивался с его дочерью Гульнарой, во время телефонного разговора почувствовал, как они гордятся своим отцом, — обратился к гостям Марат Фаляхов.



В этом ветераны производства убедились лично, проехав с экскурсией по территории предприятия.

Почетным гостям показали новый олефиновый комплекс, а также рассказали о новых инвестиционных проектах. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы восхищены тем, как развивается предприятие в составе компании. Мы видим, как коллектив преодолевает трудности, очень разумно решает проблемы. Хочу поблагодарить руководство предприятия за поддержку, заботу и внимание. Мы видим, с какой любовью и теплотой здесь относятся к молодежи и ветеранам производства. Хоть сейчас уже нет в живых Николая Лемаева и Гаяза Сахапова, их душа может быть спокойна за нас, — заключил ветеран производства Равиль Шияпов.

